مصرع 3 أشخاص في حادثة سير مميتة في طنجة

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر، في حادثة سير خطيرة، أمس الاثنين، على مستوى حي الأربعين “مغوغة” في طنجة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السائق فقد السيطرة على مقود دراجة “تريبورتور”، التي انحرفت عن مسار الطريق، وانقلبت، ماتسبب في مصرع 3 أشخاص، فيما حالة الشخص الرابع وصفت بالحرجة.
وأضاف مصدر مطلع أن أحد المتوفين الثلاثة، المسمى قيد حياته “أ.م”، يبلغ من العمر 71 سنة، وينحدر من مدينة شفشاون، ويقطن في مدينة طنجة.
وحسب مصدر طبي، فإنه، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، استقبل مستشفى محمد الخامس 4 حالات، إحداها فارقت الحياة في الطريق إلى المستشفى، وتم نقلها إلى مستودع الأموات، بينما الحالات الثلاث وصلت في حالة حرجة، أدخلت على إثرها إلى غرفة الإنعاش.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصابان من أصل ثلاثة فارقا الحياة في قسم العناية المركزة، مساء أمس، في مستشفى محمد الخامس متأثرين بجروح غائرة.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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