مسلسلات رمضان 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت القنوات التلفزيونية العربية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عن المسلسلات والبرامج الرمضانية التي ستُعرض على شاشاتها خلال الشهر، والتي استطاعت إنجازها قبل أزمة تفشي وباء الكورونا المستجد.

وسيطل الممثل والمغني المصري، محمد رمضان، على شاشة قناة "إم بي سي" في مسلسل بعنوان "البرنس"، يناقش فيه الكاتب والمخرج محمد سامي قضايا اجتماعية وإنسانية من وحي الحياة في مصر.

وستلعب الفنانة المصرية، ياسمين صبري، دور البطولة للمرة الثانية إلى جانب الممثل أحمد مجدي الذي سيلعب دور الحبيب في عمل درامي رومانسي بعنوان "فرصة ثانية"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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وسيطل الممثل المصري الشهير، عادل إمام، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بعنوان "فالنيتنو"، برفقة الممثلتين داليا البحيري ودلال عبد العزيز، والممثلين أحمد فريد ومحمد الكيلاني، في قصة يلعب فيها إمام دور مدير مدرسة، ووالد فتاة "دلوعة"، وزوج مرأة "حادة الطباع".

وستجتمع نخبة من الممثلين الخليجيين، وأبرزهم حياة الفهد، في مسلسل درامي يحمل اسم "أم هارون"، ويتمحور حول حياة اليهود في الكويت قبل النكبة الفلسطينية وتهجيرهم إلى إسرائيل، ويُذكر أن إعلان المسلسل أثار جدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا كثيرون لمقاطعته بزعم أنه يروّج لفكرة التطبيع.