كسيفة: وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأطباء في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع اليوم، الثلاثاء، وفاة الطفل محمد عزيز أبو حامد (عاما ونصف العام) من قرية كسيفة في النقب، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها في حادث دهس من قبل سيارة، قبل أيام.
وكان الطفل قد نقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى وأجريت له عمليات إنعاش، وتم نقله إلى قسم العلاج المكثف وحاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنهم اضطروا لإعلان وفاته اليوم
هذا، وساد الحزن والأسى عائلة الطفل ضحية حادث الدهس.
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