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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 حالة بالبلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 3 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 745 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن الحالات الـ3 لإثيوبيين مقيمين في أديس أبابا عمرهما، 22 عاما، وآخر صيني مقيم في إثيوبيا، ويبلغ من العمر 42 عاما.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 16 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.
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