شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المناقصات بوادي حضرموت تناقش إجراءات إنزال مناقصة أبراج الكهرباء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 أبريل 2020 ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء بحضور اللجنة الفنية برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري الإجراءات الخاصة بأبراج الكهرباء الموصلة بين محطة التوليد الغازية الى محطتي التوليد في قريو وبدرة.

وكلفت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي المختصين بمؤسسة الكهرباء بإعداد وثيقة المناقصة في عرضين فني ومالي إضافة الى الشروط المرجعية لاختيار الاستشاري الخاص بالمشروع على أن يتم انجاز ذلك خلال الأسبوع القادم ليتم إعلان المناقصة في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمقروءة والالكترونية .

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