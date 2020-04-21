شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء العالمي": وباء كورونا يهدد 265 مليون شخص بالجوع والان نبدء بالتفاصيل

دعا برنامج الغذاء العالمي إلى الحفاظ على برامج المساعدات الغذائية التي توفر الطعام المنقذ للحياة لنحو ١٠٠ مليون شخص حول العالم ، بما فيها المساعدات التي يقدمها البرنامج .

وحذر البرنامج وعدد من المنظمات الدولية الإنمائية والإنسانية من أن وباء (كوفيد ١٩) يمكن أن يضاعف من عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد ، ليرتفع إلى أكثر من ٢٦٥ مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري، بزيادة ١٣٠ مليوناً مقارنة بالعام الماضي ٢٠١٩ ، وذلك بسبب الأثر الاقتصادي للوباء .

وأوضحت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي اليزابيث بيرس أن ٧٧ مليون شخص يعانون من الجوع في دول تشهد صراعات ، و٣٤ مليون شخص في دول تواجه مشكلات التغيرات المناخية ، و٢٤ مليون شخص في دول تواجه أزمات اقتصادية، وأن أكثر من ١٠ دول واجهت أزمات غذائية العام الماضي.