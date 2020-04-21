شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصرى يدمر 10 أنفاق فى شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

قبضت القوات المسلحة المصرية على عناصر إجرامية ومهربين يستهدفون الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان نشر اليوم أن قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد (10) فتحات أنفاق بشمال سيناء، وضبط 316 سلاحا ناريا "بنادق قناصة وآلية وخرطوش" فضلاً عن مايزيد عن 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة و4.5 طن لجوهر الحشيش المخدرو 3.5 مليون قرص من المواد المخدرة بالإضافة إلى ضبط أربعة عشر هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية و880 جهازاً تستخدمها العناصر الإجرامية فى تتبع خط سير المركبات.

وأشار البيان إلى تمكن قوات حرس الحدود أيضا من القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (4710) أفراد من جنسيات مختلفة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتحفظ على (271) عربة ومركبة تستخدم فى أعمال التسلل.