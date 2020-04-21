عضو بالمالية النيابية يكشف تفاصيل جديدة عن موازنة العام الحالي

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك اتفاقا مسبقا بين حكومتي بغداد واربيل بزمن الحكومة المستقيلة حول حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2020، لكن لا نعلم هل سيلتزم الرئيس المكلف بتلك الاتفاقات وما تم تضمينه في مسودة الموازنة"، مبينا انه "بشكل عام فان الموازنة بحاجة الى تعديلات عديدة واعادة مراجعة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية حيث انها بنيت على اساس تخمين سعر 56 دولارا لسعر برميل النفط اما الاسعار حاليا فهي تتراوح ما بين 25-35 دولارا للبرميل".واضاف كوجر، ان "الموازنة حين تعدل سعر برميل النفط فيها، بالتأكيد ان جميع الارقام المتضمنة بالموازنة سيتم تعديلها ايضا وفق التخمين الجديد لسعر برميل النفط"، لافتا الى ان "الموازنة ستكون بحاجة الى اعادة هيكلة كاملة لجميع ما تتضمنه من ارقام ومن بينها المتعلقة بتخصيصات الاقليم، ما يعني الحاجة الى مفاوضات والتي لا نعتقد انها ستطول كثيرا".

وتشهد أسواق النفط عالمياً انهياراً كبيراً في الأسعار، آخرها ما حدث امس الاثنين حين وصل سعر النفط الأمريكي الى ما دون صفر دولار للبرميل.