صحة البصرة تعلن مغادرة 78 مواطناً عائداً من الكويت للحجر الصحي

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "78 مواطناً من العائدين من الكويت غادروا الحجر الصحي".

وأضافت أن "مغادرتهم جاءت بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا".

