رياضة 2020-04-21 | 15:26 المصدر: 1 مشاهدة Advertisements اختار نادي بيسكارا الإيطالي، المنافس في الدرجة الثانية، رسم اقترحه مشجع يبلغ السادسة من عمره لتصميم قميصه الرسمي. وأطلق النادي الإيطالي مسابقة بين جماهيره لتسليتهم خلال فترة الحجر الصحي والتزام المشجعين لمنازلهم، وطلب منهم إرسال مقترحات لتصميم القميص الرسمي للفريق. وفاز بالجائزة طفل يدعى، لويجي داجوستينو، قام برسم دولفينا (شعار النادي) يخرج من المياه ويسدد الكرة، لتنال هذه الرسمة الإعجاب.



ونشر النادي صورة لتصميم القميص إلى جانب رسمة الطفل، وأعلن بيسكارا عن إمكانية شراء القميص عبر الإنترنت، قبل أن يرتديه اللاعبون في موسم 2021-2022. ونشر النادي صورة لتصميم القميص إلى جانب رسمة الطفل، وأعلن بيسكارا عن إمكانية شراء القميص عبر الإنترنت، قبل أن يرتديه اللاعبون في موسم 2021-2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. طفل يحقق حلمه ويصمم اول قميص رياضي في حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.