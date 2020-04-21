اوزيل يصدم آرسنال ويرفض تخفيض راتبه بسبب جائحة كورونا

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن "أوزيل واحد من ثلاثة لاعبين داخل الفريق رفضوا خفض رواتبهم، خلال الفترة الحالية، رغم إعلان أرسنال توصله إلى اتفاق بشأن ذلك".

ومن المتوقع أن تواصل إدارة النادي اللندني مفاوضاتها مع أوزيل، من أجل إقناعه بخفض الراتب مستقبلاً، بسبب الأزمة المالية التي تواجه معظم فرق إنجلترا.



يذكر أن أوزيل يحصل على أعلى راتب في غرفة ملابس أرسنال، حيث أنه يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ويرتبط بعقد رسمي مع النادي حتى عام 2021.