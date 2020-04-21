عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن ما حدث في الخلاني

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بياناً بشأن ما حدث في ساحة الخلاني وسط العاصمة، مؤكدة وقوع مشاجرة بين المتظاهرين وصاحب محل تكييف وتبريد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حصلت مشاجرة ظهر اليوم بين المتظاهرين وصاحب محل تكييف وتبريد في ساحة الحلاني"، موضحة أن "صاحب المحل تعرض للضرب من قبل بعض المتظاهرين وبعد فترة وصل اقرباءه مسلحين ببنادق عدد 3 كلاشنكوف".
وأضاف البيان أن "أقرباء صاحب المحل فتحوا النار باتجاه المتظاهرين واتخذت قواتنا الأمنية الإجراءات الفورية".
وكان قائد شرطة بغداد اللواء ركن ماجد الموسوي قال، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة تقدر من ٥٠ الى ٦٠ شخصا قاموا بالقاء الحجار والمولتوف على القوات الامنية بشكل مفاجئ في الخلاني.
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