برشلونة يتخلى عن 'كامب نو' بسبب كورونا

برشلونة اتخذ هذا القرار في خطوة تهدف إلى جمع الأموال للاستثمار في المشاريع البحثية الجارية داخل إقليم كتالونيا وبقية العالم، في إطار مكافحة عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كل ما سبق جاء في بيان النادي الكتالوني، الذي أكد أيضًا أنه "باعتبار شعار بطل الدوري الإسباني (برشلونة أكثر من مجرد ناد)، فإن مجلس الإدارة وافق على النقل وحقوق الملكية لمؤسسة النادي الكتالوني، للحصول على الدخل الذي سيتم استثماره في المشاريع البحثية".



وأكد البيان أنه من الضروري "في هذه الأوقات من الأزمات الإنسانية، تنشيط جميع الأصول المتاحة للمؤسسة لمكافحة الفيروس وعواقبه، والنادي الكتالوني مصمم على المساعدة في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة".

المؤسسة المنتمية للنادي الكتالوني، تساعد حاليًا أكثر من 1.6 مليون طفل على تحسين جوانب حياتهم من خلال التعليم وبرامج منع العنف والإدماج الاجتماعي.

وأشار النادي إلى أنه "يقوم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات منذ بداية الفترة الصعبة الجارية، بالتعاون مع المؤسسات، من خلال حملة توعية ونقل المرافق لخدمة المرضى، والتعاون مع شركات الأدوية واستيراد المواد الطبية، ونشر نصائح الوقاية، عبر الإنترنت وكذلك في الشوارع".

