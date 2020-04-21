أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي آمال العراقيين.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان صالح استقبل، اليوم، في بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد". وأضاف أن "الجانبين أكدا على ضرورة بذل الجهود للإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي آمال العراقيين وطموحاتهم، وتحقق الإصلاحات المنشودة من خلال دعم رئيس الوزراء المكلف بهذا الشأن".
وأوضح البيان، أنه "كما تمت مناقشة الآليات المتبعة من قبل مؤسسات الدولة المختصة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأهمية تضافر الجهود للحدّ من انتشار هذه الجائحة عن طريق اتباع توجيهات خلية الأزمة والنصائح الصحية العامة".
وأوضح البيان، أنه "كما تمت مناقشة الآليات المتبعة من قبل مؤسسات الدولة المختصة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأهمية تضافر الجهود للحدّ من انتشار هذه الجائحة عن طريق اتباع توجيهات خلية الأزمة والنصائح الصحية العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي آمال العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.