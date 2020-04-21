خلال 24 ساعة.. تسجيل 1681 وفاة في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، عن تسجيل 1681 وفاة في الولايات المتحدة. وذكرت الجامعة في تقرير أنه "تسجيل 1681 وفاة و 28174 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة". وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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