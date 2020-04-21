ارتفاع طفيف في حصيلة الوفيات اليومية لكوفيد-19 في إسبانيا إلى 430 وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أحصت اسبانيا الثلاثاء 430 وفاة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، في ارتفاع طفيف مقارنة مع 399 وفاة سجلت الاثنين كما أعلنت وزارة الصحة. وحصيلة الوفيات الاجمالية بلغت 21 الفا و282 في اسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم، وحيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 204 آلاف.

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