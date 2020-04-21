وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 حالة بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 3 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 745 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الوزارة أن الحالات الـ3 لإثيوبيين مقيمين في أديس أبابا عمرهما، 22 عاما، وآخر صيني مقيم في إثيوبيا، ويبلغ من العمر 42 عاما.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 16 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.