وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 1200 والإصابات 28 ألفاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1187 من 1142 أمس.



وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 28063 من 27944 أمس، بزيادة 119 حالة.

وتباطأ معدل الإصابة في الآونة الأخيرة بعدما بلغ ذروته عند 1300 حالة يوميا في أواخر مارس .

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