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السعودية تسجل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

السعودية تسجل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم  عن تسجيل  1147  إصابة جديدة بفيروس "كورونا"   .

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وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 11.631  حالة حتى الآن و6 حالات وفاة و

 

 تسجيل 150 حالة شفاء جديدة والإجمالي يرتفع إلى 1640 حالة شفاء.

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