التعليم تعلن موعد طرح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

كتب: ضياء السقا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إعلان أرقام الجلوس، بداية مايو المقبل وبحد أقصى منتصف الشهر نفسه، حيث تعلن إلكترونيا على موقع الوزارة وفى المدارس.

وأكدت المصادر أن الامتحانات سوف تتم في موعدها المحدد لها 7 يونيو المقبل، مؤكدة: "لا مجال لتأجيل امتحانات الدور الأول بسبب ارتباطها بمواعيد امتحانات الدور الثانى وتنسيق القبول بالجامعات والعام الدراسى المقبل والعملية التعليمية بأكملها".

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وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

جاء ذلك، بعد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان.

وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة، مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.