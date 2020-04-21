رئيس جامعة البلمند: تحويل أحد المختبرات بالجامعة لمختبر طبي لإجراء فحوص الـ PCR مجانا

أعلن رئيس ​جامعة البلمند​ الياس وراق، خلال ​مؤتمر​ صحافي، عن "إطلاق مشروع "البلمند - حياتي في مواجهة ​الكورونا​"، وذلك انطلاقا من شعور ​الجامعة​ بمسؤوليتها تجاه الوطن، وتماشيا مع سياستها الرامية الى بث التعاون بين أبناء المجتمع ال​لبنان​ي، وقامت الجامعة بتحويل أحد مختبراتها المعنية بالبحث العلمي إلى مختبر طبي لإجراء فحوص الـ PCR لوباء الكورونا المستجد، مجانا، تماشيا مع ما يمليه عليها واجبها الأخلاقي وحسها الإجتماعي في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان".

ويذكر أن "هذا المختبر قد جهز حسب المعايير العالمية وتوصيات ​وزارة الصحة​ لإجراء الفحوص الجينية Test PCR تحت إشراف اختصاصيين في علوم الفيروسات".