أعلن رئيس جامعة البلمند الياس وراق، خلال مؤتمر صحافي، عن "إطلاق مشروع "البلمند - حياتي في مواجهة الكورونا"، وذلك انطلاقا من شعور الجامعة بمسؤوليتها تجاه الوطن، وتماشيا مع سياستها الرامية الى بث التعاون بين أبناء المجتمع اللبناني، وقامت الجامعة بتحويل أحد مختبراتها المعنية بالبحث العلمي إلى مختبر طبي لإجراء فحوص الـ PCR لوباء الكورونا المستجد، مجانا، تماشيا مع ما يمليه عليها واجبها الأخلاقي وحسها الإجتماعي في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان".
ويذكر أن "هذا المختبر قد جهز حسب المعايير العالمية وتوصيات وزارة الصحة لإجراء الفحوص الجينية Test PCR تحت إشراف اختصاصيين في علوم الفيروسات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة البلمند: تحويل أحد المختبرات بالجامعة لمختبر طبي لإجراء فحوص الـ PCR مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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