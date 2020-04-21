أعلنت المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية، في بيان، عن "إستكمالها للتحضيرات اللازمة للتصدي لوباء كورونا المستجد COVID-19 إستنادا إلى المعايير المطلوبة من قبل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، وتشمل هذه التحضيرات عدة وحدات وخدمات سوف يعلن عنها تباعا وفقا للحاجة وذلك بهدف تقييم وتشخيص وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".
ويشمل هذا المشروع المتكامل "استحداث وحدة تقييم ومعالجة الأمراض الوبائية ضمن هيكلية قسم العناية الفائقة العامة والأمراض الصدرية، وفحص SARS-Cov-2 لتشخيص الفيروس بتقنية الـ RT-PCR، ووضع خط ساخن يحمل الرقم 647161/76 بتصرف المواطنين والمرضى الراغبين بالحصول على إرشادات أو توجيهات أو بإجراء الفحص الخاص بالفيروس أو في حال الشعور بعوارض مرضية".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى عين وزين: إطلاق العمل بسلسلة خدمات للتصدي لوباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.