مستشفى عين وزين: إطلاق العمل بسلسلة خدمات للتصدي لوباء كورونا

أعلنت المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية، في بيان، عن "إستكمالها للتحضيرات اللازمة للتصدي لوباء كورونا المستجد COVID-19 إستنادا إلى المعايير المطلوبة من قبل ​وزارة الصحة العامة​ و​منظمة الصحة العالمية​، وتشمل هذه التحضيرات عدة وحدات وخدمات سوف يعلن عنها تباعا وفقا للحاجة وذلك بهدف تقييم وتشخيص وعلاج المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد".

ويشمل هذا المشروع المتكامل "استحداث وحدة تقييم ومعالجة ​الأمراض​ الوبائية ضمن هيكلية قسم العناية الفائقة العامة والأمراض الصدرية، وفحص SARS-Cov-2 لتشخيص الفيروس بتقنية الـ RT-PCR، ووضع خط ساخن يحمل الرقم 647161/76 بتصرف المواطنين والمرضى الراغبين بالحصول على إرشادات أو توجيهات أو بإجراء الفحص الخاص بالفيروس أو في حال الشعور بعوارض مرضية".