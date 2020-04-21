التيار المستقل طالب باقرار انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء

اشار ​التيار المستقل​ عقب اجتماع عقده الى انه تداول بالوضع المتأزم على المستويات الاجتماعية والصحية و​المال​ية والبيئية والسياسية واعتبروا أن ​الحكومة​ الحالية فقط سجلت اهتماما مشكورا في مواجهة فروس ​الكورونا​ ومواكبة عودة المغتربين ورعايتهم لتخليصهم من هذا الوباء وان رافق ذلك شكاوى عديدة على الانتقائية في افضلية العودة لعناصراحزاب متولي ​السلطة​"، لافتا الى أن "الحكومة مربكة في ادارة ​الدولة​ وحل مشاكلها ظهرجليا ، خاصة في تعاملها مع الازمات المتراكمة والمعضلات الادارية المرهقة للشعب والدولة فمع الازمة المالية التي سبقت الكورونا، لم تطلق خطة الانقاذ الاقتصادي المالي المطلوبة من الدول الداعمة والراغبة بدعم ​لبنان​ ، رغم الوعود المتكررة بها ولم يسمع ​اللبنانيون​ سوى تشكيل لجان لا تقرن القول بالفعل ،

أما التضخم وانهيار العملة الوطنية وارتفاع الاسعارفي الاسواق فحدث ولا حرج حيث تغيب السلطات المسؤولة عن ضبطها : كوزير المال و​وزير الاقتصاد​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ، ما تسبب بتفاقم الانهيار الاقتصادي والنقدي ،حيث أصبح ​سعر الدولار​ في سوق الصيارفة الحر 3150 لل "والخير لقدام"، ف​الفقر​ يعم مع البطالة الى ما يفوق الخمسين في المئة. اضافة الى الحجر الصحي الالزامي المفروض وقاية من الكورونا .

وتساءل المجتمعون عن مصير الفضائح : بدءا" ببواخر الكهرباء وصولا" الى فضيحة الفيول المغشوش ، مرورا بفضائح الاتصالات والجمارك والمعابر والنفايات".

وطالب المجتمعون باقرار انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ، و المحكمة الخاصة لاستعادة الاموال المنهوبة، مشددا على "ضرورة تسليم السلطة لحكومة عسكرية ليبدأ فعلا وقف الفساد بالهدر وسرقة المال العام، وتوقيف المسؤولين عنها وعن هدر ال 190 مليار$ ودائع مئات الوف المودعين في ​المصارف​ .