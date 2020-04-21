عدوان: موقفنا من قانون العفو واضح والمطلوب درس هذا القانون لمراعاة الاستثناءات

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، انه "لا يعتبر كلام رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ موجه لـ"حزب ​القوات اللبنانية​" لأن موقف الحزب من قانون العفو واضح، ولسنا ضدّ القانون ولكن المطلوب درس هذا القانون لمراعاة الاستثناءات التي تمسّ بالسلم الأهلي ويكون هنالك معايير واضحة لناحية الملفات المتعلقة ب​المخدرات​"، مشيراً الى ان "كل القوى معنية بقانون ​العفو العام​ و"هيدا القانون ما بينسلق".

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