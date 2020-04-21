أشار النائب جميل السيد في تصريح تلفزيوني قبيل خروجه من الجزء الأول من جلسة مجلس النواب إلى أن "هناك صيغة نهائية للعفو العام سوف تنفذ بعد الظهر من خلال لجنة مصغرة مشكلة من المجموعات الموحدة لتراعي كل الإعتبارات وتخفيف عن عائلات السجناء من جهة لمصلحة البلد ومن جهة إنسانية وأيضا ، ويجب أن نخرج اليوم بقانون عفو لأنه يجب أن يكون هناك حل من دون هتك حقوق الناس".
ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: ستنعقد لجنة قبل طرح العفو العام لتشكيل صيغة موحدة لتتوافق مع كل التطلعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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