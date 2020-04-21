الجيش: إطلاق العمل بمركز الاتصال الخاص بعملية توزيع المساعدات الاجتماعية

أعلن ​الجيش اللبناني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تفقد عضو ​المجلس العسكري​ ​اللواء​ الركن الياس الشاميه مديرية التعاون العسكري المدني CIMIC، حيث أطلق العمل بمركز الاتصال الخاص بعملية توزيع المساعدات الاجتماعية، ونقل إلى الضباط في الجيش والعسكريين توجيهات ​القيادة​ لحسن سير التنفيذ واطّلع على مراحله والصعوبات التي تتخلّله.

هذا وقد أنشأت ​قيادة الجيش​ المركز المذكور بغية متابعة عملية التوزيع من قبل الوحدات ومعالجة الثغرات بشكل فوري، كما أنه يتضمن خطوطا هاتفية للمدنيين لتلقّي الاستفسارات والمراجعات والشكاوى في حال وجودها.