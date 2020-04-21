الجيش: إطلاق العمل بمركز الاتصال الخاص بعملية توزيع المساعدات الاجتماعية

أعلن الجيش اللبناني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تفقد عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس الشاميه مديرية التعاون العسكري المدني CIMIC، حيث أطلق العمل بمركز الاتصال الخاص بعملية توزيع المساعدات الاجتماعية، ونقل إلى الضباط في الجيش والعسكريين توجيهات القيادة لحسن سير التنفيذ واطّلع على مراحله والصعوبات التي تتخلّله.
هذا وقد أنشأت قيادة الجيش المركز المذكور بغية متابعة عملية التوزيع من قبل الوحدات ومعالجة الثغرات بشكل فوري، كما أنه يتضمن خطوطا هاتفية للمدنيين لتلقّي الاستفسارات والمراجعات والشكاوى في حال وجودها.
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