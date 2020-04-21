قاسم هاشم: العفو العام لن يشمل من قتلوا العسكريين والارهابيين

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم الهاشم في تصريح له قبيل ​جلسة مجلس النواب​ المنعقدة في ​الاونيسكو​ الى ان "اتفاق بموضوع ​العفو العام​ فهناك اقتراح قانون مقدم منا واقتراح اقنون مقدم من النائب ​بهية الحريري​"، مشددا على أن "العفو يستثني موضوع العسكريين والارهابيين، ولن يشملهم العفو تحت اي مبرر من المبررات".

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