رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية للساعة 6

رفع رئيس ​المجلس النيابي​ ​الجلسة التشريعية​ الأولى للساعة السادسة من عصر هذا اليوم.

وكان المجلس النيابي قد أقر إقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين المقدم من عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب حسن فضل الله، الذي اعتبر أنه يشكل خطوة إصلاحية وأقر المجلس أيضا إنشاء محمية شاطئ ​العباسية​ الطبيعية، وإنشاء محمية ​النميرية​ الطبيعية، وأقر مشروع قانون يتعلق بتنظيم الإنتاج العضوي، وأعيد للحكومة إنشاء المحمية الطبيعية ب​جبل الريحان​ وأعطيت مهلة 3 أشهر".

وشطب مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض من ​البنك الدولي​ للإنشاء والتعمير لمشروع نظام الأراضي بعد أن أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ إلى أن البنك الدولي تراجع عن تقديم القرض.

وأثار عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​ابراهيم كنعان​ مسألة إرتفاع ​الدولار​ ل3300 فقال بري "يا دولة الرئيس الحرية لها حدودها، ترك هذه الأمور دون محاسبة و​قضاء وأمن​ قد يدفع الأمور للتفاقم فيجب التعامل مع الصيارفة وقد نستقفيق على ارتفاع الدولار بشكل لا يتحمله ​اللبنانيون​"، فرد رئيس الحكومة معتبراً أن "هناك عدد كبير من الصيارفة أغلقت وكانت هناك مخالفات تمت معالجتها وهناك إجراءات سنقوم بها".