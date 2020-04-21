رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية للساعة 6

رفع رئيس المجلس النيابي الجلسة التشريعية الأولى للساعة السادسة من عصر هذا اليوم.
وكان المجلس النيابي قد أقر إقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين المقدم من عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الذي اعتبر أنه يشكل خطوة إصلاحية وأقر المجلس أيضا إنشاء محمية شاطئ العباسية الطبيعية، وإنشاء محمية النميرية الطبيعية، وأقر مشروع قانون يتعلق بتنظيم الإنتاج العضوي، وأعيد للحكومة إنشاء المحمية الطبيعية بجبل الريحان وأعطيت مهلة 3 أشهر".
وشطب مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع نظام الأراضي بعد أن أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن البنك الدولي تراجع عن تقديم القرض.
وأثار عضو تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان مسألة إرتفاع الدولار ل3300 فقال بري "يا دولة الرئيس الحرية لها حدودها، ترك هذه الأمور دون محاسبة وقضاء وأمن قد يدفع الأمور للتفاقم فيجب التعامل مع الصيارفة وقد نستقفيق على ارتفاع الدولار بشكل لا يتحمله اللبنانيون"، فرد رئيس الحكومة معتبراً أن "هناك عدد كبير من الصيارفة أغلقت وكانت هناك مخالفات تمت معالجتها وهناك إجراءات سنقوم بها".
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