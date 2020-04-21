اتحاد بلديات سهل عكار: كنا نتمنى على وهاب الا يزج نفسه بمواجهة مع قطاع مزارعي التنباك بعكار

استنكر ​اتحاد بلديات سهل عكار​ "التهجم على ادارة ​الريجي​ ورئيسها ​ناصيف سقلاوي​، ففي كل مرة يأتينا من يحاول تنصيب نفسه بمعرفة كل شيء، فإذا به يتحدث خارجا عن المألوف، وهذا ما وقع به الوزير السابق ​وئام وهاب​ الذي كنا نتمنى عليه الا يزج نفسه في مواجهة مع قطاع مزارعي التنباك في عكار عندما يوجه اتهامات إلى إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك في ​لبنان​ ورئيس مجلس إدارتها الاستاذ ناصيف سقلاوي".

وأكد الاتحاد الى انه "عند بروز الأزمات تخرج علينا أصوات من هنا وهناك بنظريات وحلول للأزمات، وتطرح خصخصة هذا القطاع وبيعه، ضاربة عرض الحائط مصالح ​المزارعين​ والفقراء، متناسية أن هذه المؤسسة الرابحة ترفد خزينة ​الدولة​ بمئات المليارات، نحن نحذر من الاستمرار في هذه ​السياسة​ التي لن تنفعكم ونستنكر بأشد الكلمات ما جاء في ​مقابلة​ وهاب".