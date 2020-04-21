سليم عون: مبروك للبنانيين قانون انشاء نفق بيروت البقاع

بارك عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للبنانيين "إقرار قانون الإجازة للحكومة إنشاء نفق بين ​بيروت​ والبقاع".

هذا وأفادت مراسلة "​الخليج 365​" أن ​مجلس النواب​ أقرّ مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة السادسة من قانون تحويل سلاسل رواتب ​القضاة​، كما أقرّ تنظيم ممارسة مهنة الكايروبراكتيك في ​لبنان​ بمادة وحيدة، وأكد نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​ أن "هذا الإقتراح أشبع درسا".

كما أقرّ المجلس بمادة وحيدة القانون الرامي الى ​مكافحة الفساد​ في ​القطاع العام​ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفاسد الذي كان أعاده ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​. واقترحت النائبة ​بولا يعقوبيان​ أن يصار الى إنتخاب محامي وخبير محاسبة في هذه الهيئة بدل أن يتم تعيينهم، الا أن هذا الاقتراح سقط.