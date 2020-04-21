الجميل عن مشروع قانون العفو: الجميع سيستفيد منه حتى الذين اعتدوا على الجيش

أعتبر رئيس "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​سامي الجميل​، في حديث تلفزيوني، انه "رأينا العناصر المسلحة التي من الواضح أنها ليست تابعة لأي جهاز أمني في محيط ​الاونيسكو​ وقد انسحبت شيئا فشيئا ومن الظاهر أن هذه القوى كانت ميليشياوية ومن حق رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يقول ما يريده".

وعن مشروع قانون العفو لفت الجميل الى "وجود إستئناءات عدة في هذا المشروع، ذلك ان الجميع سيستفيد منه حتى الذين اعتدوا على ​الجيش​ وارتكبوا جرائم خطيرة كما أن الجميع سيستفيد من تخفيض الحكم".