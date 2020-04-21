ضاهر: أبشر البقاعيين بإقرار قانون إنشاء جسر بيروت البقاع

أشار النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح له اليوم على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد مشاركته في أول جلسة تشريعية اليوم، إلى أنه "رغم سوداوية المشهد الصحّي والاقتصادي، أبشّر كل أهالي ​البقاع​ بإقرار قانون انشاء نفق ​بيروت​ البقاع في ​المجلس النيابي​ اليوم الذي كان من النقاط الأساسية في برنامجي الانتخابي وقد وعدت بالعمل جاهداً للوصول اليه وها قد وصلنا رغم تشكيك الذين اعتبروني حالماً حينها".

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