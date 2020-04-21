الجيش السوري يواصل تأمين بلدات بريف درعا والسويدا ويعثر على أسلحة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن أن الجهات الامنية السورية واصلت برفقة وحدات الهندسة، تأمين القرى والبلدات التي حررها ​الجيش السوري​ في ريفي درعا و​السويداء​ من اجل عودة الاهالي اليها.

وعثرت خلال تمشيطها على أسلحة وذخيرة من بينها "​صواريخ​ تاو وصواريخ محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات خفيفة ومتوسطة من بينها نوع (دوشكا) وبنادق حربية آلية من منشأ غربي وقواذف (آر بي جي) مع عدد كبير من ​قذائف​ها وحشواتها وقذائف هاون وقواعد لإطلاقها و​طائرة​ استطلاع مسيرة و​كاميرات مراقبة​ متطورة وأجهزة اتصال إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر".