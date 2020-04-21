الجيش السوري يواصل تأمين بلدات بريف درعا والسويدا ويعثر على أسلحة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن أن الجهات الامنية السورية واصلت برفقة وحدات الهندسة، تأمين القرى والبلدات التي حررها الجيش السوري في ريفي درعا والسويداء من اجل عودة الاهالي اليها.
وعثرت خلال تمشيطها على أسلحة وذخيرة من بينها "صواريخ تاو وصواريخ محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات خفيفة ومتوسطة من بينها نوع (دوشكا) وبنادق حربية آلية من منشأ غربي وقواذف (آر بي جي) مع عدد كبير من قذائفها وحشواتها وقذائف هاون وقواعد لإطلاقها وطائرة استطلاع مسيرة وكاميرات مراقبة متطورة وأجهزة اتصال إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر".
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