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الجيش السوري يواصل تأمين بلدات بريف درعا والسويدا ويعثر على أسلحة

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أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن أن الجهات الامنية السورية واصلت برفقة وحدات الهندسة، تأمين القرى والبلدات التي حررها ​الجيش السوري​ في ريفي درعا و​السويداء​ من اجل عودة الاهالي اليها.

وعثرت خلال تمشيطها على أسلحة وذخيرة من بينها "​صواريخ​ تاو وصواريخ محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات خفيفة ومتوسطة من بينها نوع (دوشكا) وبنادق حربية آلية من منشأ غربي وقواذف (آر بي جي) مع عدد كبير من ​قذائف​ها وحشواتها وقذائف هاون وقواعد لإطلاقها و​طائرة​ استطلاع مسيرة و​كاميرات مراقبة​ متطورة وأجهزة اتصال إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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