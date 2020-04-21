الصحة الإيرانية: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن "ارتفاع حصيلة الوفيات ب​فيروس كورونا​ إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة"، مشيرة الى ان "88 من المصابين توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب إصابتهم بالفيروس، كما تم تسجيل 1297 إصابة جديدة، وعدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 60965 شخصاً، ووصفت حالة 3357 مصابا بالفيروس بالحرجة".

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