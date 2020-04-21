الحاج حسن: العفو العام الذي يناقش يستثني جرائم نهب المال العام والإعتداء على الأملاك العامة والعملاء والإرهاب

أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​ إلى أن قانون العفو الذي يناقش يستثني الجرائم التي تتعلق بنهب ​المال​ العام والإعتداء على الأملاك العامة والعملاء و​الإرهاب​، تعزيز ​الصناعة​ يجب أن يتم من خلال دعم ​دولار​ الصناعيين، والإسراع بإنشاء المناطق الصناعية، وفتح العوائق للتوزيع الصناعة إلى الدول، ولا يمكننا البقاء بهذا ​العجز​ الكبير في مختلف القطاعات لذلك يجب أن نعتمد على صناعاتنا وزراعاتنا، واستبدال العمالة الخارجية باللبنانية".

ولفت إلى أنه "يتابع قضية ​قطاع الإتصالات​ ونحن ننتظر أن تأخذ الحكومة قرارا بالإسترداد، والواقع يقول كذلك، وحصل وسيحصل اجتماعات بعيدا عن الإعلام لمناقشة هذا الموضوع".