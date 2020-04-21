استقالة رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران: لوضع حد لهذه المهزلة

قدم نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة المخابز العربية ​علي ابراهيم​ استقالته من الاتحاد والنقابة على اثر تفاقم امور بين اتحاد ​نقابات المخابز والافران​ و​وزارة الاقتصاد​ والتجارة، وجاء في كتاب الاستقالة انه "نظرا للظروف ​القاهرة​ التي يمر بها قطاع المخابز والافران لعدم معالجة المسؤولين المعنيين لمطالب القطاع المحقة، وأمام الواقع المرير الذي يرزح تحته قطاعنا، منذ بدء ارتفاع ​سعر الدولار​ الاميركي، وعدم مبالاة المسؤولين لايجاد الحلول الناجعة لهذا القطاع".

اضاف:" فوجئنا اليوم ايضا بهجمة شرسة من ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ على المخابز والافران في كل المناطق اللبنانية، كأننا امام مهزلة كبيرة غابت عنها العدالة والحق. وكأن أزمة لبنان هي في سعر ربطة ​الخبز​، دون النظر الى اسعار باقي السلع التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه".

وختم البيان:" وفي ظل هذا التجني والافتراء أتقدم باستقالتي من اتحاد نقابات المخابز والافران ومن نقابة المخابز العربيه،آملا ان يضع المسؤولون حدا لهذه المهزلة التي طالت قطاع اساسي في ​الدورة​ الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب اية سلطة لوزارة الاقتصاد على باقي السلع والمواد الغذائية لتثبت وجودها في سعر ربطة الخبز وانها هي صاحبة القرار."