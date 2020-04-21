استقالة رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران: لوضع حد لهذه المهزلة

قدم نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة المخابز العربية علي ابراهيم استقالته من الاتحاد والنقابة على اثر تفاقم امور بين اتحاد نقابات المخابز والافران ووزارة الاقتصاد والتجارة، وجاء في كتاب الاستقالة انه "نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها قطاع المخابز والافران لعدم معالجة المسؤولين المعنيين لمطالب القطاع المحقة، وأمام الواقع المرير الذي يرزح تحته قطاعنا، منذ بدء ارتفاع سعر الدولار الاميركي، وعدم مبالاة المسؤولين لايجاد الحلول الناجعة لهذا القطاع".
اضاف:" فوجئنا اليوم ايضا بهجمة شرسة من وزارة الاقتصاد والتجارة على المخابز والافران في كل المناطق اللبنانية، كأننا امام مهزلة كبيرة غابت عنها العدالة والحق. وكأن أزمة لبنان هي في سعر ربطة الخبز، دون النظر الى اسعار باقي السلع التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه".
وختم البيان:" وفي ظل هذا التجني والافتراء أتقدم باستقالتي من اتحاد نقابات المخابز والافران ومن نقابة المخابز العربيه،آملا ان يضع المسؤولون حدا لهذه المهزلة التي طالت قطاع اساسي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب اية سلطة لوزارة الاقتصاد على باقي السلع والمواد الغذائية لتثبت وجودها في سعر ربطة الخبز وانها هي صاحبة القرار."
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