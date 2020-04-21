وفيات كورونا في بريطانيا أعلى مما هو معلن

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نصر المجالي: قالت تقارير رسمية إن العدد الحقيقي لضحايا الفيروس التاجي في المملكة المتحدة أعلى بنسبة 41 في المائة مما تعلنه الإحصائيات الحكومية اليومية.

وأظهرت البيانات الأسبوعية التي نشرها، اليوم الثلاثاء، مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن 13121 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في إنكلترا وويلز بحلول 10 أبريل.

وكانت إحصاءات وزارة الصحة، أعلنت بحلول ذلك التاريخ عن 9288 حالة وفاة فقط - وزادت الوفيات المتخلفة من المجموع بنسبة 41.2 في المائة. وهذا يشير إلى أن عدد القتلى الذي تم تأكيده يوم أمس الإثنين 16509 قد يكون في الواقع أقرب إلى 23000.

وسجلت دور الرعاية في إنكلترا وويلز وفيات ما لا يقل عن 1644 مقيمًا بحلول 10 أبريل - 10 في المائة من جميع حالات الوفاة في المملكة المتحدة - 19.

وأشارت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية إلى أن، ما كشف اليوم من معلومات هو واحد من أولى اللمحات الرسمية الحقيقية للأزمة التي تجتاح قطاع الرعاية.

خارج المستشفيات

وأظهرت الإحصائيات أن خمسة عشر في المائة من جميع الأشخاص الذين يموتون بسبب COVID-19 قد استسلموا لمرضهم خارج المستشفيات، وكشفت عن أن الأزمة لا يمكن إدارتها فقط من قبل هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS.

وقالت الاحصائيات الجديدة إن واحدا من كل ثلاثة أشخاص (33.6 في المائة) مات بين 4 أبريل و10 أبريل كان مصابًا بالفيروس التاجي.

وفي ذلك الأسبوع، سجلت السلطات أكبر عدد من الوفيات لمدة أسبوع واحد منذ 20 عامًا، مع وفاة 18،516 شخصًا - أي أكثر من المتوسط بـ 8،000 شخص، وتم ربط وفاة حوالي 6200 من هؤلاء رسميًا بالفيروس التاجي، مما يشير إلى وجود 1800 حالة وفاة غير مباشرة أو يعانون من COVID-19 الذين لم يتم اختبارهم أبدًا.

ويتزامن العدد القياسي للوفيات مع ما يبدو الآن أنه ذروة تفشي COVID-19 في المملكة المتحدة في 8 أبريل، عندما سجلت مستشفيات NHS وفاة 803 من مرضى فيروس التاجي.

وقالت ليز كيندال، وزيرة الظل للرعاية الاجتماعية في حزب العمال المعارض، إن هذا يظهر الخسائر الفادحة التي تلحقها الفيروسات التاجية بالمسنين والمعوقين في دور الرعاية.

وأضافت: "لكن هذه الأرقام الفظيعة تخدش سطح الأزمة الناشئة في مجال الرعاية الاجتماعية، لأنها لم تعد موجودة منذ 11 يومًا.

هناك وفيات خارج المستشفيات بسبب كورونا

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الحجم الحقيقي

ودعت وزيرة الظل المعارضة الحكومة إلى وجوب نشر أرقام يومية عن وفيات COVID-19 خارج المستشفى، بما في ذلك في دور الرعاية حتى نتمكن من معرفة الحجم الحقيقي للمشكلة.

وأكدت كيندال: "هذا أمر ضروري لمعالجة انتشار الفيروس، وبالتالي فإن الرعاية الاجتماعية لديها الموارد التي تحتاجها والحصول على معدات الوقاية الشخصية الحيوية واختبار العاملين في مجال الرعاية على خط المواجهة".

وأظهرت إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطني الرسمي ONS أن الوفيات التي حدثت في دور الرعاية قبل 11 أبريل، والتي تم الإبلاغ عنها رسميًا بحلول 18 أبريل ، وصلت إلى 1،644.

وكشف المكتب أيضًا أن 466 شخصًا لقوا حتفهم في المنزل بسبب الفيروس التاجي، وتوفي 87 في المستشفيات، و 21 في "المؤسسات المجتمعية الأخرى'' و 45 في أمكنة أخرى في نطاق العمل المجتمعي.

يذكر أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تحسب أي شخص مصاب بـCOVID-19 المذكور في شهادة الوفاة سواء كان السبب الرئيسي للوفاة أم لا.

ارقام اكثر دقة

ومن جهتها، قالت سارة كول إن إحصائية مكتب الإحصاءات الوطني في منشور على مدونة: "إن الأرقام المنشورة على موقع الحكومة الرسمي GOV.UK ذات قيمة لأنها متاحة بسرعة كبيرة، وتعطي إشارة لما يحدث يومًا بعد يوم، لكنهم لن يشملوا بالضرورة جميع الوفيات التي تنطوي على COVID-19، مثل تلك التي ليست في المستشفى."

وقالت السيدة كول إن أرقام مكتب الاحصاءات ONS، على الرغم من بطء تحضيرها، هي "المعلومات الأكثر دقة وكاملة".

أظهرت إحصائيات اليوم أن أزمة الفيروس التاجي تسببت في ارتفاع عدد القتلى في إنجلترا وويلز. سجل الأسبوع بين 4 أبريل و 10 أبريل أكبر عدد من الوفيات منذ 20 عامًا - منذ يناير 2000 - مع وفاة 18516 شخصًا.

ويشكل هذا العدد ارتفاعًا قدره 7996 في المتوسط الوطني، و 6213 على الأقل من هؤلاء الأشخاص لديهم COVID-19 المذكور في شهادة الوفاة.

كما انه يعني أن هناك 1773 حالة وفاة "زائدة" قد تكون نتيجة غير مباشرة لتفشي الوباء، مثل تجنب الأشخاص الذهاب إلى المستشفى أو عدم الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها لأن NHS مشغول للغاية.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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