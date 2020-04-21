لماذا رفع ترامب صورته خلال المؤتمر الصحفي اليومي؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب رفع مقالة تحمل صورته خلال المؤتمر الصحفي

فاجئ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، الحضور خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" برفع صوره له.

وخلال المؤتمر الصحفي، رفع ترامب مقالا من مجلة "ناشيونال ريفيو" المحافظة يحمل صورته، وهي تنتقد وسائل الإعلام الأميركية وتدافع عن رد الرئيس الأميركي على طلبات الولايات الأخرى بشأن أجهزة التنفس الصناعي.

كما هاجم ترامب وسائل إعلام أميركية في بداية المؤتمر لأنهم لم يدعموه في مواقفه وإجراءاته للحد من تنفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

بالفيديو: كورونا حول العالم

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ويعد المؤتمر الصحفي اليومي لترامب ساحة من السجال بينه وبين وسائل الإعلام الأميركية، فتارة يهاجم صحفيين ومرات أخرى يتلقى هجوما بشأن سياساته.



إلا أن الرئيس الأميركي لا يتوان عن مهاجمة وسائل الإعلام الأميركية، واصفا إياها بأنها "كاذبة" ولا تنقل كل الحقيقة.