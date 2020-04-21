لماذا رفع ترامب صورته خلال المؤتمر الصحفي اليومي؟

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب رفع مقالة تحمل صورته خلال المؤتمر الصحفي
فاجئ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، الحضور خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" برفع صوره له.
وخلال المؤتمر الصحفي، رفع ترامب مقالا من مجلة "ناشيونال ريفيو" المحافظة يحمل صورته، وهي تنتقد وسائل الإعلام الأميركية وتدافع عن رد الرئيس الأميركي على طلبات الولايات الأخرى بشأن أجهزة التنفس الصناعي.
كما هاجم ترامب وسائل إعلام أميركية في بداية المؤتمر لأنهم لم يدعموه في مواقفه وإجراءاته للحد من تنفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
بالفيديو: كورونا حول العالم
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كورونا حول العالم
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ويعد المؤتمر الصحفي اليومي لترامب ساحة من السجال بينه وبين وسائل الإعلام الأميركية، فتارة يهاجم صحفيين ومرات أخرى يتلقى هجوما بشأن سياساته.
إلا أن الرئيس الأميركي لا يتوان عن مهاجمة وسائل الإعلام الأميركية، واصفا إياها بأنها "كاذبة" ولا تنقل كل الحقيقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.