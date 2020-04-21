تازة..شرطي ينهي حياته بطلقة من سلاحه الوظيفي

لقي مفتش شرطة بمدينة تازة، مصرعه صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أقدم على وضع حد لحياته بإطلاق النار على نفسه بواسطة سلاحه الوظيفي.

وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر، وهو مفتش شرطة ممتاز، تابع للأمن الجهوي بمدينة تازة، أنهى حياته بإستعمال سلاحه الوظيفي داخل غرفة منزله بحي جرادي، بمدينة تازة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشرطي نقل في حالة خطيرة إلى قسم المستعجلات قبل أن يفارق الحياة تاركا وراءه 3 أطفال.

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هذا وقد فتحت المصالح الأمنية بتازة تحقيقًا حول الحادث، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتازة قصد إخضاعها لتشريح الطبلي بناء على تعليمات النيابة العامة.