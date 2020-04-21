مصدر دبلوماسي: المغرب رخص لـ500 رحلة لإجلاء أجانب من المغرب بشروط

منذ أن قررت السلطات المغربية منتصف شهر مارس الماضي، إغلاق الحدود الجوية والبحرية أمام الرحلات التجارية للأفراد، سمحت المملكة، لمئات الرحلات الاستثنائية بإجلاء الأجانب العالقين في المغرب، ووضعت شروطا لتنظيم العملية.

وقال مصدر دبلوماسي مسؤول في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المغرب سمح بخمس مائة رحلة استثنائية، لعدد من الدول، لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب، بسبب التدابير المتخذة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب وضع شروطا لتنظيم الرحلات الاستثنائية، منها أن تتقدم السفارات بطلبات تنظيم الرحلات ولا يكون الطلب من شركات الطيران، لأن هذه الرحلات هي رحلات إنسانية وليست تجارية، كما يشترط أن يقدم الطلب على الأقل أربعة أيام قبل تاريخ تنظيم الرحلة.

ومن بين الشروط التي يضعها المغرب، على الدول الراغبة في إجلاء مواطنيها، حسب ذات المصدر، أن تتوفر الطائرة المعدة للإجلاء، على عدد من الشروط، من بينها أن تكون طائرة فارغة من الركاب، كما تطلب السلطات المغربية أن تقدم السفارات لائحة بأسماء المواطنين الذين تطلب إجلاءهم.

ولا زالت عدد من الدول تجلي مواطنيها من المغرب، من بينها اسكندنافيا، ودول الخليج، حيث لا زالت السعودية تجلي مواطنيها، كما أعلنت قطر أمس عن إجلاء أزيد من ثمانين شخصا من المغرب.