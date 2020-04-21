رونالدو متهم بخرق الحجر الصحي على الرغم من قرب الفيروس منه- صورة

يواجه النجم العالمي، كريستيانو رونالدو، اتهامات بخرق إجراءات السلامة اللازمة في الحجر الصحي، بعد ظهوره في احتفال عائلي بعيد ميلاد ابن أخته.

وانتقل رونالدو، قبل أيام، من الفيلا، التي يكتريها في فترة الحجر الصحي إلى منزل عائلته في جزيرة مديرا، للاحتفال بعيد ميلاد ابن أخته، الأمر الذي جر عليه انتقادات، واتهامات بخرق الحجر الصحي، والقيام بتجمع.

وكانت السلطات البرتغالية قد أعلنت، أخيرا، بلدة صغيرة، تبعد بعشرين كيلومترا فقط عن فيلا رونالدو، كبؤرة وباء، بعدما سجلت فيها 12 حالة، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات على رونالدو.

واتهم رونالدو، قبل مدة قصيرة، بخرق الحجر الصحي، بعدما شوهد يتدرب في ملعب لفريق لعب له في طفولته، ليبرر المسؤولون أن رونالدو يمارس الرياضة لأسباب مهنية، واحترم التباعد الاجتماعي في التدريبات.