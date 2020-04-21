العثور على عشريني وضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة ضواحي إنزكان

.اهتز حي تراست، في إنزكان، ليلة أمس الاثنين، على وقع انتحار أحد الشبان
وحسب مصادر محلية، فإن الشاب، البالغ من العمر 27 سنة، عثر على جثته معلقة في غصن شجرة بواسطة حبل، بعدما وضع حدا لحياته لأسباب غير معروفة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة.
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