بعد تراجع أسعار النفط.. ترامب: كنا أغبياء عندما أنفقنا 8 تريليونات دولار في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن إدارته ستدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية.

وقال ترامب، في المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، إن الهبوط الحاد لأسعار النفط هو “انهيار تاريخي”، لكنه قصير الأجل، وناجم عن “ضغوط مالية”.

وتابع الرئيس: “أنفقنا 8 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، وكنا أغبياء عندما فعلنا ذلك”، مضيفاً: “عندما نقوم بحماية الأصدقاء، فعليهم أن يدفعوا لنا، وليس علينا أن نحمي الشعوب بالمجان”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تعتزم أيضاً زيادة مستوى مخزون النفط الخام لحالات الطوارئ في البلاد مع هبوط الأسعار.

يذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تحولت، أمس، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، لتنهي الجلسة عند ناقص 37.63 دولار للبرميل، مع إقبال المتعاملين على البيع بكثافة.