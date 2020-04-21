ريال مدريد يبلغ غاريث بيل بمصيره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني أبلغ نجمه الويلزي، غاريث بيل، بموقفه من إمكانية استمراره بصفوف الفريق، في الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن بيل (30 عاما) سيبقى ضمن صفوف ريال مدريد، حيث لا زال يتبقى عامان في عقده مع النادي، رغم علاقته المتوترة بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإسباني أبلغوا نجم توتنهام السابق، بأنه سيسعدهم استمراره مع الفريق.

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وتابعت أن افتقار ريال مدريد للأموال في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مشروع تطوير استاد "سانتياغو برنابيو" الذي يصل إجمالي تكلفته إلى 500 مليون يورو، قد أدى إلى تعليق النادي إبرام أي صفقات كبيرة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب رحيل بيل عن ريال مدريد، لكن راتبه الأسبوعي البالغ 650 ألف يورو يمثل عقبة في طريق انضمامه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

واقترب بيل سابقا من الرحيل إلى الدوري الصيني، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويبدو أنه الآن في سبيله لاستكمال فترة عقده مع ريال مدريد.