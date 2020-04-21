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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 10 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 45 إصابة جديدة.
وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن حالات الإصابة الجديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين و5 حالات لقادمين ضمن خطة إجلاء المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى خروج 49 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء جميع الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد.
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