ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 6533

الثلاثاء 21 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6533 حالة.



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وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تماثل نحو 59 حالة للشفاء من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 614 حالة.

وأوضحت أنها لم تسجل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليبقى عدد وفيات الفيروس حتى الآن عند مستوى 9 حالات.