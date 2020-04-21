"البحسني" يعلن رفع الحظر ابتداءً من يوم الخميس وفتح المساجد وفق ضوابط مكتب الأوقاف

الثلاثاء 21 أبريل 2020

رأس محافظ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم اجتماعاً موسعاً بأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد لمناقشة آخر المستجدات بخصوص الوباء والإجراءات الاحترازاية التي فرضتها السلطة المحلية بالمحافظة خلال الأسابيع الماضية.



وتقدم محافظ حضرموت خلال الاجتماع بجزيل الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت من قبل كافة الجهات بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي والأمن والشرطة والجيش والنظافة ولجنة جمع التبرعات ووسائل الاعلام والمبادرات التطوعية ومنظمات المجتمع المدني وكذا المواطنين الذين التزموا بكافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها السلطات المحلية والهادفة لحمايتهم وسلامتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وعقب نقاشات مستفيضة وعطفاً على موافقة جميع الجهات ذات العلاقة، أعلن محافظ حضرموت خلال الاجتماع عن رفع حظر التجوال في كافة المديريات ابتداءً من يوم الخميس القادم، وفتح المساجد أمام المصلين وفق الضوابط والاشتراطات التي وضعها مكتب الأوقاف والمكونة من 11 بند لحماية المصلين، مشيراً إلى إعادة النظر في هذه القرارات المتخذة من قبل اللجنة في حال ظهور أي طارئ لاسمح الله.

وبشر المحافظ المواطنين وخصوصاً المتضررين من الإجراءات الاحترازية والتي أثرت بشكل سلبي على ذوي الدخل المحدود، بأنه سيتم ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية كدفعة أولى عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ومؤسسة صلة للتنمية في مديريات الشحر والديس الشرقية والمكلا وغيل باوزير وحجر، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمحاجر والمراكز الخاصة بمكافحة وباء كورونا بالتنسيق مع مديري المديريات والأمن والجيش في المديريات المستهدفة.

وجرى في الاجتماع الاستماع الى تقارير من قبل المسؤولين في قطاعات الصحة والأمن والجيش والأوقاف والنظافة ولجنة التبرعات وغيرهم من المسؤولين في المرافق الحكومية ذات العلاقة حول جهود مكافحة وباء كورونا.