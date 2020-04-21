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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجري أكثر من 30 ألف فحص وتكشف عن 490 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 أبريل 2020
تماشياً مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين و مقيمين و باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 7,755 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1,443 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وأعلنت الوزارة فاة 3 حالات لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة.
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