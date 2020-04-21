سياسي ليبي: الأتراك يقودون المعركة وليسوا مجرد داعمين لمليشيا الوفاق

الثلاثاء 21 أبريل 2020

قال السياسي الليبي التواتي حمد العيضة، عضو المؤتمر الوطني العام سابقا، إن "الأتراك حاليا ليسوا مجرد داعمين لمليشيات الوفاق، ولكن يقودون المعركة ضد الجيش الليبي".



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وبخصوص سيطرة المليشيات على صبراتة وصرمان، أفاد العيضة، في تصريحات لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي ، بأن تلك المدن "صغيرة ولم تكن فيها قوات للجيش وإنما كانت الغالبية فيها لقوات الأمن".

في حين أن ترهونة مدينة كبيرة وتاريخ هذه المدينة في الجهاد الليبي يعرفه القاصي والداني في ليبيا، وفق العيضة، وتابع أن ترهونة هي الحاضنة المحصنة للجيش الليبي