روسيا .. 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 وفاة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:10 مساءً, 21 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 51 حالة وفاة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة في روسيا وصلت إلى 52.763 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 456 حالة وفاة .

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